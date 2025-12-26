حجت الاسلام درفشی گفت: احتکار خیانت به مردم است و باید با محتکران برخود جدی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه موقت یاسوج در خطبه های نماز جمعه این شهر افزایش بی رویه قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم استان را ناشی از احتکار و ضعف نظارت بر بازار دانست و گفت: احتکار خیانت به مردم است و باید با محتکران برخورد جدی و علنی شود. حجتالاسلام حسین درخشی با انتقاد از احتکار کالاهای اساسی بهویژه برنج افزود: اینکه کالا در مغازهها فراوان است و ناگهان ناپدید میشود و بعد با قیمت بالاتر عرضه میشود، نشاندهنده احتکار و ضعف نظارت بر بازار است. حجتالاسلام درخشی جنگ امروز دشمن را جنگ اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: نسخه علاج این جنگ، اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معظم انقلاب است و این نوع اقتصاد مبتنی بر آموزههای قرآنی و توزیع عادلانه ثروت، جامعه را در برابر فشارهای اقتصادی دشمن بیمه میکند. درخشی اشتغالزایی، تولید ثروت و گردش سالم سرمایه را از ارکان اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: هدایت سرمایهها به سمت تولید، به جای خرید طلا و ارز، موجب اشتغال و کاهش گرانی میشود و این در حالیست که گنجاندوزی و احتکار سرمایه، از نگاه قرآن مورد نکوهش است. وی ادامه داد: دشمنان قسمخورده ملت ایران آنچه را که در جنگهای نظامی و از جمله جنگ تحمیلی ۱۲روزه به دست نیاوردند، امروز با فشار اقتصادی دنبال میکنند. درخشی به مشکلات آبی در کشور اشاره کرد و افزود: کشوری که توان انتقال آب از خلیج فارس و دریای مازندران را دارد، نباید در مدیریت منابع آبی محلی دچار مشکل باشد و این امر حاکی از ضعف مدیریت و نبود تدبیر است. امام جمعه موقت یاسوج با اشاره به ظرفیتهای طبیعی از جمله منابع آبی در کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: با توجه به اینکه استان سهم قابل توجهی از روانآبهای کشور را دارد ضروری است برای تامین آب مورد نیاز استان مدیریت منابع باید تقویت شود. وی همچنین بر قناعت و مصرف بهینه تأکید کرد و افزود: اسراف در مصرف انرژی به کشور آسیب میزند و باید فرهنگ استفاده درست از منابع در جامعه نهادینه شود. حجتالاسلام درخشی با انتقاد از رانتخواری، ویژهخواری، انحصار ثروت ملی و رباخواری گفت: این پدیدهها با اقتصاد اسلامی سازگار نیست و به شدت به معیشت مردم آسیب میزند. وی با بیان اینکه رسانههای جمعی، بهویژه صدا و سیما، با انتشار اخبار مثبت امیدآفرینی را در اولویت قرار دهند افزود: بزرگنمایی اخبار منفی، روح و روان مردم را خسته کرده و آزار میدهد. امام جمعه موقت یاسوج در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به روز نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت گفت: حماسه ۹ دی نماد ولایتمداری، آگاهی مردم و شکست نقشههای دشمن است و امنیت و ثبات کشور را تضمین کرد.