امام جمعه اهواز گفت: سیره عملی حضرت امیرالمومنین امام علی (ع) بهترین الگو برای مدیران و مسئولان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد در خطبههای نماز جمعه این هفته اهواز افزود:در نامه ۵۳ نهچ البلاغه، مخاطب توصیههای امام علی (ع) تنها مالک اشتر نیست بلکه همه مؤمنان و مسئولان در گذر تاریخ هستند؛ زندگی مانند مردم، همراهی و همدلی با آنها و پرهیز از تجملگرایی و اسراف، از آموزههای مهم آن حضرت است.
وی بر ضرورت الگوگیری مسئولان از سیره عملی امیرالمؤمنین (ع) و زندگی در کنار مردم تاکید کرد و گفت: اگر زندگی مسئولی، سفرهاش شاهانه، ماشینش شاهانه و خانهاش کاخمانند باشد چگونه میتواند درد مردم را درک کند؟ وقتی مردم بدانند مسئول مانند خودشان زندگی میکند و مشکلاتی مانند گرانی، کمبود آب و برق، گریبانگیر او نیز هست، احساس همدلی و اعتماد شکل میگیرد
امام جمعه اهواز خاطر نشان کرد:د مردم مسلمان و متدین ایران با دقت رفتار مسئولان را رصد و قضاوت میکنند، مسئول باید چنان باشد که دسترسی مردم به او آسان باشد و با روی خوش با آنها روبهرو شود.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد با اشاره به فضایل ماه رجب و مراسم معنوی اعتکاف بیان کرد: از خانوادهها درخواست میشود تا فرزندان خود را برای حضور در این برنامهها تشویق کنند و فضای معنوی مساجد باید به گونهای جذاب و پرنشاط برای نسل جوان باشد.
وی با مروری بر دستاوردهای نظام اسلامی بر لزوم هوشیاری در برابر توطئههای دشمن و نقشههای نفوذ تاکید کرد و از مسئولان خواست با الگوگیری از بزرگان و سیره علوی، در خدمت به مردم بکوشند.