معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: قرار بود طرح ترافیکی میدان شورای کرمان به صورت موقت و آزمایشی برای سه ماه اجرا و نتایج آن مورد سنجش قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مرکز حجت‌الاسلام حجت‌الاسلامسیدمصطفی آیت‌اللهی موسوی در خصوص طرح ترافیکی میدان شورای کرمان گفت: با وجود تأیید مشاور طرح جامع ترافیک کرمان و اصرار کارشناسان ترافیک و پلیس راهور بر اجرای آن، به دلیل مخالفت رئیس شورا تصمیم بر این شد که با حذف میدان بسیج، نصب چراغ راهنمایی در محل و کاهش عرض المان وسط میدان شورا، به صورت موقت و آزمایشی برای سه ماه اجرا و نتایج آن مورد سنجش قرار گیرد.

وی افزود: به دلیل عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده، طی نامه‌ای به شهرداری درخواست بازگرداندن وضعیت به حالت قبل ارائه شد که تاکنون اجرایی نشده است.