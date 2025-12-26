پخش زنده
روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش از مهار آتش در آشپزخانه یکی از بازارهای کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: ظهر امروز آتش سوزی در بخش آشپزخانه مجموعه پردیس ۱ رخ داد و با اعزام فوری و اقدام بهموقع نیروهای آتشنشانی و خدمات ایمنی کیش در کوتاهترین زمان ممکن مهار و خاموش شد.
آتش سوزی در قسمت هود صنعتی آشپزخانه رخ داده بود و گروههای عملیاتی آتشنشانی با حضور سریع و انجام اقدامات تخصصی، مانع از گسترش آتش به سایر بخشهای مجموعه شدند.
در این حادثه هیچگونه آسیب جانی گزارش نشده و بررسیهای کارشناسی بهمنظور تعیین علت وقوع حادثه و ارزیابی خسارات احتمالی در حال انجام است.