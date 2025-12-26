پخش زنده
عفت و حجاب، ریشهای عمیق در فرهنگ ایرانی اسلامی دارد و همه آحاد جامعه وظیفه دارند با تذکر و مطالبهگری دلسوزانه، از این ارزشها پاسداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ امام جمعه موقت اصفهان در خطبههای نمازجمعه اصفهان در مصلای بزرگ امام خمینی تفکر را زیربنای اصلی بصیرت معرفی کرد و گفت: اگر انسان در زندگی اهل اندیشیدن باشد، کمتر دچار خطا میشود و مسیر قرب الهی همواره پیش روی او روشن خواهد ماند.
آیتالله سید ابوالحسن مهدوی با تشریح ابعاد مختلف اندیشیدن، سه حوزه اساسی را محور تفکر برشمرد و افزود: نخست تفکر درباره ذات اقدس الهی، دوم اندیشه در باب قیامت و معاد و سوم تفکر برای شناخت مسئولیتها و شیوه صحیح حرکت به سوی هدف نهایی خلقت انسان است.
وی مهمترین عامل دستیابی به بصیرت اجتماعی را تبعیت از رهبری دانست و گفت: خداوند در هر عصر، رهبران الهی را برای هدایت بشر قرار داده است و در زمان حاضر نیز توجه به گفتار و رفتار رهبر معظم انقلاب، مطمئنترین راه تشخیص حق از باطل است.
امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به حوادث سالهای گذشته گفت: حماسه ۹ دی یادآور فتنهای است که از نظر ماهیت، شباهتهای فراوانی به دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر دارد.
آیت الله مهدوی افزود: یادآوری این حوادث تاریخی برای فخرفروشی نیست، بلکه برای قدردانی از ملتی است که با بصیرت و آگاهی، در حساسترین مقاطع وارد میدان شدند.