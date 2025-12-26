به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رئیس سازمان جهادکشاورزی با توجه مشکلاتی که در چند ماهه گذشته در تامین و توزیع ارز نهاده‌ای دامی داشتیم، گفت: با پیگیری‌های انجام شده توسط جهادکشاورزی، نمایندگان در مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی ارز مورد نیاز تامین و بارگذاری نهاده‌ها در بازارگاه که تحت حمایت پشتیبانی قرار گرفته، در حال انجام است.

علی صفری افزود: اولویت بارگذاری برای مرغداران گوشتی، تخمگذار و دامداری‌های شیری است که برخی آن را خریداری کرده و در حال حمل و حمل برخی هم مرحله به مرحله در حال انجام است.

اوگفت: دامداری‌های پرواری مقدار محدودی نهاده‌ها از قبل داشتن، که کفایت نمی‌کند و پیگیری هستیم تا در روز‌های آینده مقادیری جو برای مرغداری‌های کوچک روستایی و هم دامداری‌های پرواری توزیع و با بارگذاری که در بازارگاه درحال انجام است، مشکل آنها به تدریج حل شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان افزود: علی رغم مشکلات بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار جوجه ریزی در آذرماه انجام شده که ۱۰۵ درصد از تعهدی که داشتیم، محقق شده است.

صفری گفت: بارگذاری در بازارگاه و توزیع نهاده جو به صورت مرحله به مرحله در حال انجام است و انشالله در روز‌های پیش رو مشکلات دامداری‌های پرواری و کارخانجات خوراک دام حل خواهد شد.