پخش زنده
امروز: -
عملیات اجرایی ساماندهی شبکه فاضلاب محله گلدشت اهواز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ساماندهی فاضلاب گلدشت اهواز را نقطه شروع بازآفرینی واقعی محلات بحرانی دانست و گفت: حل مسائل زیرساختی بهویژه فاضلاب، شرط اولیه و غیرقابل عبور برای موفقیت هر برنامه بازآفرینی شهری است.
عبدالرضا گلپایگانی افزود: حل مسائل زیرساختی بهویژه فاضلاب، شرط اولیه و غیرقابل عبور برای موفقیت هر برنامه بازآفرینی شهری است و گلدشت، نخستین عرصه تحقق عملی این رویکرد در اجرای تصمیمات ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بهشمار میرود.
وی با بیان اینکه آغاز این پروژه در اجرای دستور وزیر راه و شهرسازی و در پی مصوبات پنجاه وهشتمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار انجام شده است، ادامه داد: در این جلسه تأکید شد که در محلاتی با وضعیت بحرانی، نمیتوان بازآفرینی را از بهسازی معابر یا اقدامات کالبدی آغاز کرد؛ بلکه باید ابتدا سراغ زیرساختهای حیاتی رفت. ساماندهی فاضلاب گلدشت اهواز، پاسخ عملی به همین تأکید است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به شرایط زیرساختی محله گلدشت اظهار کرد: سالها نبود شبکه استاندارد فاضلاب، ورود پساب به معابر و تخریب مکرر آسفالت، علاوه بر مخاطرات بهداشتی و زیستمحیطی، کیفیت زندگی ساکنان را بهشدت کاهش داده و پایداری سکونت در این محله را با چالش جدی روبهرو کرده است. تجربههای گذشته نشان داده که بدون حل این مسئله، سایر اقدامات بازآفرینی اثربخش نخواهد بود.