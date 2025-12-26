پخش زنده
برای نخستینبار در تاریخ ورزش تیراندازی استان قم، نام یک تیرانداز قمی در رده بندی آسیایی تفنگ ۱۰ متر قرار گرفت.
کنفدراسیون تیراندازی آسیا در پایان سال ۲۰۲۵، ردهبندی برترین تیراندازان این قاره را اعلام کرد.
بر اساس این ردهبندی، هادی غرباقی تیرانداز استان، در رشته تفنگ بادی ۱۰ متر مردان در رتبه ۲۴ آسیا قرار گرفت.
این اتفاق، برای نخستینبار در تاریخ تیراندازی استان رقم خورده و نام یک تیرانداز از قم در رده بندی رسمی قاره آسیا ثبت شده است.