به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در خطبه‌های آئین عبادی و سیاسی نماز جمعه این هفته در ارومیه اظهار داشت: رفع مباحث اقتصادی و معیشتی مردم بیش از پیش باید مورد توجه مسئولان متولی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه امروز مردم با فشار اقتصادی روبه‌رو هستند، تصریح کرد: دولت مردان باید وارد میدان شوند، سیاست‌ها و سفارش‌های رهبری را عملیاتی کرده و طبق آن مسائل اقتصادی را ساماندهی کنند.

وی افزود: تغییر و تحول در انتخاب مدیران در راستای پیشبرد اهداف نظام و همچنین رفع مشکلات مردمی هیچ مشکلی ندارد و مدیرانی که در مدیریت ناتوان هستند، نباید به خدمت خود ادامه دهند.

وی در ادامه به فرارسیدن ۹ دی هم اشاره کرد و گفت: مردم همیشه بیدار و متحد ایران در حماسه ۹ دی ماه به میدان آمدند و فتنه سال ۸۸ را محکوم کردند و نشان دادند که پشتیبان خاک وطن هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی افزود: برای اینکه دشمن نتواند به اهداف شوم خود دست یابد، لازم است حماسه ۹ دی برای نسل جوان نیز تبیین شود و این حماسه برای همیشه در دل تاریخ ماندگار بماند.

امام جمعه ارومیه در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت پنجم دی ماه؛ سالروز تشکیل سپاه حفاظت هواپیمایی، از تلاشگران این حوزه قدردانی کرد.

وی همچنین با تبریک فرارسیدن سالروز میلاد حضرت عیسی مسیح علیه السلام گفت: ما در دین اسلام مکلف هستیم که به تمامی پیغمبران خدا معتقد بوده و از آنان تبعیت کنیم.

بهره‌مندی از فیوضات ماه مبارک رجب، اهمیت احترام و ابراز محبت در کانون خانواده‌ها و همچنین اهمیت دعای خیر در حق یکدیگر و دستگیری از مستمندان از دیگران سخنان نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی در خطبه‌های امروز نماز جمعه ارومیه بود.