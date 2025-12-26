به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز گفت: نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست شهرستان در جریان پایش و کنترل میدانی منطقه حفاظت‌شده کوه قلات و تنگ سرخ، دو متخلف شکار و صید غیرمجاز را شناسایی و دستگیر کردند.

کامران اسلاملو افزود: متخلفان با همراه داشتن یک قبضه اسلحه ساچمه‌زنی و یک قبضه اسلحه پی‌سی‌پی اقدام به شکار غیرقانونی سه فرد کبک و یک فرد تیهو کرده بودند که با اقدام به‌موقع محیط‌بانان، در محل دستگیر شدند.

او ادامه داد: در بازرسی انجام‌شده، اسلحه‌ها، ادوات شکار و صید و لاشه پرندگان شکارشده کشف و به مراجع قضایی ارسال شد.

اسلاملو بیان کرد: گشت و کنترل مداوم، پایش مستمر و حضور شبانه‌روزی یگان حفاظت در منطقه کوه قلات و تنگ سرخ با هدف پیشگیری از هرگونه تخلف محیط زیستی با جدیت ادامه دارد.