به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی امروز نیز جو پایداری در اغلب مناطق استان حاکم است که همراه با مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در مناطق جنوبی، جنوب غربی و جاده‌های مواصلاتی جنوبی تا مرکز استان و همچنین افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی است.

محمد سبزه زاری افزود: از روز شنبه بتدریج استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرد که تا روز سه شنبه در اغلب نقاط استان سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای، بارش برف در ارتفاعات، احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد، مه گرفتگی بویژه پس از بارندگی و کاهش محسوس دما بعد از بارندگی خواهد شد.

وی ادامه داد: بیشترین حجم و شدت بارش‌ها از اواخر وقت شنبه تا اواخر وقت یکشنبه در نیمه شمالی و بخش‌های شرقی، جنوبِ شرقی، جنوبی، مرکزی و بویژه ارتفاعات استان خواهد بود. شمال خلیج فارس نیز از اواخر وقت شنبه تا اواخر وقت یکشنبه مواج و متلاطم و همراه با رگبار و رعدوبرق است.

در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۲۴ درجه و ایذه با دمای ۱.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند. در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۲.۳ درجه و کمینه دمای ۱۰.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.