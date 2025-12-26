پخش زنده
امامجمعه پلدشت گفت: اعتکاف یکی از رویشهای انقلاب است، این که دهها هزار نفر در مراسم اعتکاف شرکت کنند آن هم اغلب جوان، جزو رویشهای انقلاب است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امام جمعه شهرستان پلدشت ظهر امروز در خطبههای این هفته نماز با اشاره به مراسم معنوی اعتکاف گفت: اعتکاف یکی از رویشهای انقلابی است، این که دهها هزار نفر در مراسم اعتکاف شرکت کنند آن هم اغلب جوان، جزو رویشهای انقلاب است.
حجت الاسلام جمشیدی تصریح کرد: ماه رجب در تقویم اسلامی جایگاهی ویژه دارد، ماهی که به «شهر الله» معروف است و در روایات، سرشار از برکت، رحمت و فرصتهای معنوی معرفی شده است.
امامجمعه پلدشت افزود: مسجد جامع پلدشت یکی از قدیمیترین و پرشورترین مساجد منطقه هر سال میزبان جوانان و نوجوانان است، امسال نیز برنامهریزیها آغاز شده و مسئولان فرهنگی شهر در حال آمادهسازی فضا هستند.
وی اظهار کرد: شبهای اعتکاف حالوهوای خاصی دارند، سکوت مسجد، زمزمه دعاها، اشکهای توبه و لبخندهای آرامش، فضایی معنوی ایجاد میکند که کمتر در زندگی روزمره تجربه میشود.