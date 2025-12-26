پخش زنده
امروز: -
با خروج سامانه بارشی از عصر امروز از گیلان هوای استان تا اواسط هفته آینده پایدار خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: سامانه بارشی که از دیروز وارد گیلان شده بود، از عصر امروز از استان خارج میشود و هوا رو به پایداری میرود.
محمد دادرس بابیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته کیاشهر با ۵۹ میلیمتر بارش باران، رکورددار بارشها در استان بود افزود: دیلمان با منفی یک درجه سلسیوس و رودبار با ۱۴ درجه سلسیوس، سردترین و گرمترین منطقه استان بودند.
وی با بیان اینکه سامانه هوای پایدار تا اواسط هفته آینده در گیلان ماندگار است گفت: افزایش نسبی دما و وزش باد گرم در ارتفاعات از مهمترین پدیدههای جوی استان در این مدت است.
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دریا فردا برای فعالیتهای دریانوردی و صید و صیادی مناسب است.