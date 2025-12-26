شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی امروز برای انجام اولین سفر رسمی خود به پاکستان وارد اسلام‌آباد شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از شبکه خبری «جیو نیوز»؛ شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی در بدو ورود پاکستان از سوی نخست وزیر، فرمانده ارتش و سایر اعضای کابینه دولت اسلام‌آباد مورد استقبال رسمی قرار گرفت.

همچنین مراسم ویژه استقبال توسط جنگنده‌های نیروی هوایی پاکستان و رژه نظامی در فرودگاه نور خان شهر راولپندی انجام شد.

وزارت امور خارجه پاکستان با تاکید بر اهمیت ویژه این سفر در تقویت روابط دو کشور اعلام کرد: اولین سفر رئیس امارات متحده عربی به پاکستان نشان دهنده عمق روابط دو کشور و تعهد مشترک آنها به تقویت همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای است.

شیخ محمد بن زاید آل نهیان در جریان این سفر قرار است با «شهباز شریف» نخست وزیر و سایر مقامات سیاسی و نظامی پاکستان دیدار کند.

رایزنی پیرامون تقویت روابط دوجانبه در بخش‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، انرژی و توسعه اقتصادی از اهداف این سفر عنوان شده است.

امارات متحده عربی یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری پاکستان و یکی از منابع مهم حواله‌های مالی و سرمایه‌گذاری خارجی این کشور است.

طی سال‌های گذشته امارات کمک‌های مالی قابل توجهی در زمینه‌های زیرساخت، انرژی و پروژه‌های توسعه‌ای به پاکستان ارائه کرده است و این سفر رسمی می‌تواند زمینه گسترش بیشتر این حمایت‌ها را فراهم کند.

این در حالیست که در آوریل سال جاری دو کشور چندین تفاهم‌نامه (MoU) را در زمینه‌های فرهنگی، امور کنسولی و توسعه همکاری‌های تجاری از طریق شورای مشترک کسب و کار پاکستان و امارات را امضا کردند تا همکاری‌های اقتصادی و مالی دو کشور بیش از پیش تقویت شود.

همزمان با این سفر اداره منطقه‌ای اسلام‌آباد روز جمعه ۲۶ دسامبر را به عنوان تعطیلی محلی اعلام کرده است.