به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، به گزارش اداره هواشناسی از فردا تا بعدازظهر روز سه شنبه به تناوب استان در دامنه فعالیت امواج بارشی قرار میگیرد.

در این مدت در اغلب ساعات هوای استان ابری و مه آلود همراه با بارش برف ، باران و وزش باد خواهد بود. شدت و میزان بارش‌ها برای نیمه غربی استان همچون توابع شهرستان‌های بانه و مریوان سرواباد منطقه هورامان، غرب شهرستان‌های سنندج، سقز وکامیاران قابل توجه پیش بینی شده است.

شایان ذکر است علی الرغم اینکه بارش‌ها برای نیمه شرقی استان کمتر پیش بینی شده است، اما وزش باد شدید ، تند باد‌های لحظه‌ای وکولاک برف سبب اختلال تردد دراین مناطق از استان خواهد شد.

از رور دوشنبه تا پایان هفته نفوذ توده هوای سرد باعث افت قابل توجه دما وتشدید شرایط یخبندان در سطح استان خواهد شد.

در شبانه روزگذشته زرینه با حداقل دمای منفی ۹ و سلین با حداکثر دمای ۱۳ به ترتیب سردترین و گرم‌ترین نقاط استان بودند.

دمای شهر سنندج نیز فردا بین ۲ تاا ۷ درجه سانتی گراد درنوسان خواهد بود.