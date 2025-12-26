حضرت مریم الگوی عفاف، عبادت و کرامت زن است
امام جمعه سردشت گفت:حضرت مریم الگوی عفاف، عبادت و کرامت زن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛امام جمعه سردشت، در خطبههای نماز جمعه با اشاره به میلاد حضرت عیسی (ع) و آغاز سال نو میلادی، به جایگاه والای حضرت مریم (س) در قرآن کریم پرداخت و گفت: نام حضرت مریم ۳۴ بار در قرآن ذکر شده که نشاندهنده تکریم مقام زن در اسلام است.
ماموستا محمد واوی، با بیان داستان حنّه، مادر حضرت مریم افزود: حضرت مریم بهعنوان عابدهای پاکدامن، برخلاف عرف آن زمان که عبادت ویژه پسران بود، برای بندگی خداوند برگزیده شد و این امر جایگاه ویژه زن در نگاه الهی را نشان میدهد.
امام جمعه سردشت تأکید کرد: حضرت مریم (س) در عین آزادی، عفاف و حجاب را رعایت کرد و آزادی واقعی را در مسیر عبادت خداوند معنا بخشید.
ماموستا واوی در پایان، سوم دیماه روز ثبت احوال، هفتم دیماه روز نهضت سوادآموزی و نهم دیماه روز بصیرت را تبریک گفت.