به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،دیدار تیم‌های تراکتور و شمس‌آذر در حالی از ساعتی بعد برگزار خواهد شد که دراگان اسگوچیچ مطابق پیشبینی‌ها، ۱۱ بازیکن برنده را در ترکیب خود حفظ کرده و تغییری در آن ایجاد نکرده است.

نکته مهم اینکه امروز هم در خط هافبک ترکیب چهار نفره بازی خواهد کرد تا امیرحسین حسین زاده و تومیسلاو اشتراکالی در خط حمله به میدان بروند و ماموریت گلزنی را پیش رو خواهند داشت.

تراکتور در صورت پیروزی در این بازی شانس این را خواهد داشت تا به صورت قطعی نیم فصل را در بین چهار تیم بالای جدول خاتمه دهد و از این رو این بازی اهمیت زیادی برای این تیم دارد.

ترکیب تیم تراکتور به این شرح است:

علیرضا بیرانوند، محمد نادری، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، دانیال اسماعیلی‌فر، تیبور هلیلوویچ، خامروبکوف، مهدی ترابی، امیرحسین حسین‌زاده، مهدی هاشم‌نژاد و تومیسلاو اشتراکال.