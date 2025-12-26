درباره موانع صادرات محصولات نهایی فولادی افزود: اوج صادرات محصولات نوردی فولادی در سال ۱۴۰۲ بود که حدود ۳ میلیون تن صادرات ثبت شد، در حالی که مجموع تولید محصولات نهایی در آن سال به حدود ۲۲ میلیون تن می‌رسید، اما این رقم اکنون به حدود ۱۷ میلیون تن کاهش یافته است. آقای احمد امین فر در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما

وی با اشاره به بخشنامه‌های غیرکارشناسی گفت: طی دو سال گذشته، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا حدود یکی دو ماه پیش، صادرات مستقیم واحدهای نوردی فولادی عملاً متوقف شده بود؛ چرا که الزام عرضه صددرصدی ارز صادراتی فولاد و صنایع فلزی در سامانه نیما، توجیه اقتصادی صادرات را از بین برده بود.

دبیر انجمن نوردکاران فولادی ایران افزود: در این مدت حتی شرکت‌هایی مانند ذوب‌آهن اصفهان نیز محصولات خود را به‌صورت ریالی به تجار داخلی می‌فروختند، زیرا در صورت صادرات مستقیم، مجبور به عرضه ارز با نرخ نیما بودند که صرفه اقتصادی نداشت. در نتیجه، برخی بازرگانان با کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف اقدام به صادرات می‌کردند که ارز حاصل از آن یا بازنمی‌گشت یا با نرخ‌های غیررسمی معامله می‌شد.

امین‌فر ادامه داد: در عمل، طی حدود یک سال و هفت تا هشت ماه، صادرات محصولات نهایی توسط تولیدکنندگان متوقف شده بود. با وجود پیگیری‌های متعدد، این مشکل به‌طور کامل برطرف نشد، هرچند مسئولان نیز به این جمع‌بندی رسیدند که این شیوه صادرات، روش درستی نیست.

وی با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی گفت: انتقال ارز حاصل از صادرات محصولات نهایی به تالار دوم، تا حدی مسیر را باز کرده است، هرچند همچنان ۲۰ درصد ارز در تالار اول باقی مانده است. این گشایش نتیجه بیش از یک‌ونیم سال پیگیری، مکاتبه و برگزاری جلسات متعدد با مسئولان ارشد کشور بوده است.

دبیر انجمن نوردکاران فولادی ایران با بیان اینکه پیش از سال ۱۴۰۳ نوردکاران می‌توانستند ارز حاصل از صادرات را از سه روش مختلف تسویه کنند، افزود: متأسفانه از انتهای سال ۱۴۰۲ این امکان لغو شد و کل زنجیره فولاد ملزم به عرضه صددرصدی ارز در سامانه نیما شد؛ تصمیمی که به کاهش شدید صادرات محصولات نهایی انجامید.

وی گفت: در حالی که در دنیا دولت‌ها از صادرات محصولات نهایی به دلیل ارزش افزوده و اشتغال‌زایی حمایت می‌کنند، سیاست‌های تشویقی صادرات محصولات نهایی در کشور ما چندین سال است که حذف شده است.

امین‌فر با اشاره به موانع صادراتی در کشورهای مقصد افزود: برخی کشورها از جمله عراق برای حمایت از تولید داخلی خود، تعرفه‌های سنگینی بر واردات محصولات نهایی فولادی ایران وضع کرده‌اند، به‌گونه‌ای که صادرات میلگرد و تیرآهن به این کشور تقریباً متوقف شده است، در حالی که برای مواد اولیه فولادی تعرفه‌ای اعمال نمی‌شود.

وی با بیان اینکه این سیاست‌ها موجب گسترش خام‌فروشی شده است، گفت: امسال بیش از ۹۰ درصد صادرات فولاد مربوط به کنسانتره سنگ‌آهن بوده، در حالی که سهم صادرات محصولات نهایی به زیر ۴۰ درصد رسیده است.

دبیر انجمن نوردکاران فولادی ایران تأکید کرد: همه این مسائل نتیجه سیاست‌گذاری‌های نادرست است که منجر به کاهش صادرات محصولات نهایی و توسعه خام‌فروشی شده است.

وی افزود: کشورهای مقصد از ابزار تعرفه برای تنظیم تجارت خود استفاده می‌کنند و ما نیز می‌توانیم با اعمال منطقی تعرفه بر صادرات مواد اولیه، از این اهرم برای حمایت از صادرات محصولات نهایی استفاده کنیم.