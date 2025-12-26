به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حجت‌الاسلام طباطبایی، امام جمعه سلماس، در خطبه‌های نماز جمعه امروز با اشاره به فضیلت‌های ماه رجب، اعتکاف، تقوای الهی و همچنین حماسه نهم دی، بر لزوم هوشیاری و مقابله همه‌جانبه با دشمنان نظام اسلامی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ماه رجب، ماه خودسازی و بازگشت به فطرت الهی انسان است، اظهار داشت: اعتکاف فرصتی ارزشمند برای دوری از هیاهوی دنیا، تقویت ارتباط با خداوند و تمرین بندگی خالصانه است و باید از این فرصت معنوی به بهترین شکل استفاده شود.

امام جمعه سلماس با دعوت همگان به تقوای الهی افزود: تقوا تنها در عبادات فردی خلاصه نمی‌شود، بلکه در رفتار اجتماعی، مسئولیت‌پذیری، صداقت و ایستادگی در برابر ظلم و انحراف نیز جلوه‌گر است.

حجت‌الاسلام طباطبایی در بخش دیگری از سخنان خود به نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت اشاره کرد و گفت: حماسه نهم دی نشان داد که ملت ایران در بزنگاه‌های حساس، با بصیرت و آگاهی، توطئه‌های دشمنان را خنثی می‌کند و اجازه نفوذ به بدخواهان انقلاب را نخواهد داد.

وی تأکید کرد: دشمنان همواره در پی تضعیف باور‌های دینی و انقلابی مردم هستند و تنها راه مقابله با این توطئه‌ها، تقویت ایمان، بصیرت سیاسی و وحدت ملی است.

امام جمعه سلماس در پایان با توصیه به حضور پرشور مردم در برنامه‌های عبادی به‌ویژه مراسم اعتکاف، خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت معنویت، تقوا و هوشیاری در برابر جنگ نرم دشمن هستیم.