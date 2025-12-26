به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی پس از سال‌ها اعمال محدودیت‌های تراکمی در شهر بجنورد و انباشت مطالبات فعالان حوزه ساخت‌وساز، سرمایه‌گذاران و شهروندان، سرانجام طرح افزایش تراکم و تعداد طبقات مجاز ساختمانی با طی کامل فرآیندهای کارشناسی، فنی و قانونی به تصویب نهایی رسید و وارد مرحله اجرا شد؛ مصوبه‌ای که می‌تواند نقطه عطفی در مسیر توسعه کالبدی و اقتصادی مرکز استان باشد.

بر اساس این مصوبه، قطعات مسکونی با مساحت بیش از ۲۵۰مترمربع که در محلات شناسایی‌شده قرار دارند، مطابق ضوابط تعیین‌شده، امکان افزایش تراکم و تعداد طبقات را خواهند داشت.

شهردارِ بجنورد در گفتگو با خبر شبکه اترک، به بیان مزایا و تاثيرات این مصوبه در جذب و ماندگاري سرمايه گذاران و رضایتمندی شهروندان پرداخت.