مبارزه با انحصار و فساد اقتصادی وظیفه مردم و دولت است
امام جمعه موقت قزوین در خطبههای نماز جمعه با اشاره به ضرورت مبارزه با انحصار و فساد اقتصادی، تأکید کرد: دولت برای مقابله با سودجویان نیازمند حمایت و مشارکت مردم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی خضری در خطبههای نماز جمعه این هفته قزوین با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور گفت: امروز بخش بزرگی از واردات نهادههای دامی، برنج و گوشت در اختیار چند خانواده خاص قرار دارد و همین امر موجب افزایش قیمتها و کوچک شدن سفرههای مردم شده است.
وی افزود: در حوزه نهادههای دامی، ۹۵ درصد نیاز کشور از خارج تأمین میشود، اما واردات آن تحت سیطره چند خانواده خاص است که اجازه ورود هیچ بازرگانی را نمیدهند و همین موضوع باعث افزایش قیمت گوشت در کشور شده است.
امام جمعه موقت قزوین همچنین به وضعیت بازار برنج اشاره کرد و گفت: یک خانواده خاص بخش بزرگی از واردات برنج را در اختیار دارد و این امر موجب افزایش مصنوعی قیمتها شده است؛ بهگونهای که برنج وارداتی با ارز دولتی، با قیمتهای گزاف به دست مصرفکننده میرسد.
حجتالاسلام خضری با اشاره به انحصار در واردات گوشت برزیلی و مشکلات گمرکی تأکید کرد: این ساختارهای انحصاری موجب بلاتکلیفی در گمرک و افزایش هزینهها برای مردم شده است.
وی انحصار اقتصادی را به دو جبهه اصلی تقسیم کرد: انحصار خارجی (نظام سلطه) و انحصار داخلی، و خاطرنشان کرد: همانطور که در برابر اسرائیل جبهه مقاومت شکل گرفت، باید در برابر انحصارگران داخلی نیز اتحاد ملی ایجاد شود.
امام جمعه موقت قزوین کلید حل مشکلات اقتصادی کشور را تولید دانست و گفت: چرا باید یک خانواده یا یک شرکت کنترل واردات چند صد میلیون دلاری را در دست داشته باشد؟ این نشاندهنده شکلگیری یک انحصار داخلی مخرب است که باید در برابر آن ایستادگی کرد.
وی با اشاره به در پیش بودن حماسه ۹ دی، این روز را نماد حضور مردم در دفاع از انقلاب و نظام دانست و تأکید کرد: همانطور که مردم در ۹ دی با رشادت فتنهها را خاموش کردند، امروز نیز باید با اتحاد و ایمان در برابر انحصارگران داخلی ایستاد.