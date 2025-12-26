به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پس از تأیید صلاحیت ۳۰ نفر از معتمدان توسط هیات نظارت، جلسه انتخاب اعضای اصلی هیأت اجرایی شهرستان تهران با حضور حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران، آقامیری رئیس هیأت نظارت شهرستان، رضایی‌امین نماینده دادگستری استان، محمدی مدیرکل ثبت‌احوال استان و کریمی معاون سیاسی اجتماعی فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.

در این نشست، پس از رأی‌گیری از حاضران، افراد زیر به‌عنوان اعضای منتخب و اصلی در هیأت اجرایی شهرستان تهران انتخاب شدند:

۱. علی‌اصغر احمدی

۲. محمدحسین مقیمی

۳. هوشنگ بازوند

۴. عبدالرضا فولادوند

۵. عیسی فرهادی

۶. سیدجواد حسینی

۷. محمدهادی ایازی

۸. میثم امرودی

گفتنی است: هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.