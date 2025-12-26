دنیا مبهوت قدرت موشکی ایران شده است
امام جمعه میاندوآب گفت: قدرت موشکی از خود نشان دادیم و پاسخی که به دشمن در جنگ ۱۲ روزه دادیم؛ دنیا را به لرزه درآورد و مات و مبهوت ساخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛حجتالاسلام حمید حسنزاده در خطبههای نمازجمعه این هفته میاندوآب در تبیین جعبه سیاه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: ما در این جنگ در مقابل زر، زور و تزویر به پیمانکاری آمریکا و نتانیاهو و ناتو ایستادیم.
امام جمعه میاندوآب با بیان اینکه ضلع زور امروزی همان آمریکا و ناتو دستنشاندهها آن است که در دنیا به قلدری میپردازد و ضلع تزویر نیز رسانه است که دشمن با بیش از ۴۵۰ شبکه ماهوارهای برای تغییر افکار و اذهان تلاش میکند، افزود: ضلع زر همان ۱۳ خاندان اصلی و ۳۰۰ خاندان فرعی یهود هستند که نباید از آنها غفلت کرد.
وی با اشاره به اینکه یهود به دنبال نابودی ایران است و، چون چشم دیدن ایران قوی را ندارد به ایران حمله کردند، گفت: دلیل اصلی حمله آنها این بود که در کتاب پیامبران بنیاسرائیل آمده است حتی در انجیل حضرت عیسی (ع) آن قومی که یهود را نابود میکند قوم پرشین هست و آن نام؛ نام ایران است و در کتاب تورات باب ۲۸ آمده است بعد از اینکه قوم یهود بر علیه خدا طغیان میکنند قومی بر شما حمله میکند ولو اینکه شما دیوارهای بلندی بر دور خود کشیدهاید تا در امان باشید؛ اما این قوم شما را نابود میکند و دیوارها را بر شما خراب میکنند و مثل عقاب بر سر شما فرود میآیند.
حسنزاده با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه سرویسهای اطلاعاتی دنیا دست به دست هم دادند و از رژیم صهیونیستی حمایت و پشتیبانی کردند، تصریح کرد: آنها عملیات پیچیدهای را طراحی کردند و ترور سران نظام و فرماندهان و... و زدن مراکز و مناطق مختلف و در ادامه آشوب خیابانی با استفاده از نیروهای تروریستی تحت امر خود و قتلعام مردمی را در برنامه خود تعریف کردند و از تکنولوژی نیز کمک گرفتند؛ ولی این جوانان ایرانی بودند که با تدابیر و فرماندهی رهبر انقلاب همه نقشههای آنها نقش بر آب کرده و دنیا را مات و مبهوت ساختند.
امام جمعه میاندوآب با تأکید بر اینکه باید قدر نیروهای مسلح، نظامی، امنیتی و انتظامی خود را بدانیم و قدردان آنها باشیم، اظهار کرد: دشمنان در جنگ ۱۲ روزه مطمئن بودند که در چند روز به هدف خود میرسند؛ ولی جوانان رشید ایران اسلامی شاخ دشمن را شکسته و توانمندی خود را نشان دادند.
وی با بیان اینکه همین جوانان ایران اسلامی هستند که موشکهای نقطهزن را ساخته و دشمن را وادار به تقاضای آتشبس کردند، افزود: دنیا مات و مبهوت این فرماندهی شد و به دستور فرمانده معظم کل قوا بسیج وارد میدان شد و در این عرصه نقشآفرینی کرد و همگی شاهد نقش تأثیرگذار آن بودیم.
حسنزاده با اشاره به اینکه زمانی که دشمن دست بالا و توانمندی ایران را دید دست به دامن آتشبس شد، اظهار کرد: ما از بسیاری از موشکهای خود رونمایی نکردیم؛ ولی همین قدرتی هم که از خود نشان دادیم و پاسخی که بعد از حمله آمریکا به فرود در حمله به مجهزترین پایگاه آمریکایی در منطقه نشان دادیم؛ دنیا را به لرزه درآورد و مات و مبهوت ساخت.
امام جمعه میاندوآب افزود: دنیا این را بداند که همه مردم ایران اسلامی متحد و یکپارچه زیر پرچم ولایت؛ «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر میدهند.
وی با بیان اینکه ما همواره آماده و گوش به فرمان ولایت هستیم، گفت: جنگ حق و باطل از ابتدای تاریخ بوده و تا نابودی باطل ادامه خواهد داشت.
حسنزاده هم چنین با اشاره به فرارسیدن سالروز حماسه ۹ دی و با بیان اینکه این حماسه اختصاص به گروه و جناح خاصی ندارد، گفت: ۹ دی انقلاب دوم برای حفظ نظام و انقلاب اسلامی بود که مردم به صحنه آمده و چشم فتنهای که شکل گرفته بود را کور کردند و نباید آن را به اختلاف دو کاندیدای انتخابات تقلیل داد.