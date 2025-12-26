به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، حجت الاسلام و المسلمین قنبر درویشی در خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمانده جنگ ۱۲ روزه علیه رژیم صهیونیستی بود و این مهم به جهانیان ثابت شد.

وی با اشاره به اینکه عوامل خارجی بر علیه نظام اسلامی توطئه چینی می‌کنند گفت: این افراد مردم را نسبت به نظام اسلامی بدبین می‌کنند و خطرناک‌تر از جنگ ۸ ساله هستند.

امام جمعه موقت بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود به بی حجابی و بد حجابی‌ها شمار اندکی بانوان جامعه اشاره کرد و افزود: بی عفتی در جامعه موجب ورود نفوذی‌ها می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین قنبر درویشی گفت: مردم از گرانی اقلام اساسی گلایه مندند و این پذیرفتنی است، اما با همه‌ی مشکلات دیگر همچون گذشته زیر بار استعمار نمی رویم.

وی افزود: در ۴۶ سال گذشته با شهادت جوانان انقلابی در عرصه تاریخ همیشه پر افتخار بودیم.

امام جمعه موقت بندرعباس با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب خطاب به دشمنان گفت: آن روز‌هایی که دشمنان با اجیر کردن نوکران خود قصد توطئه در کشورمان را داشتند، گذشت و با هر ضربه‌ای که وارد کنند چند سیلی محکم خواهند خورد.

حجت الاسلام و المسلمین قنبر درویشی افزود: جوانان متخصص کشورمان در سه روز آینده با فرستادن سه ماهواره به فضا باردیگر اقتدارهمیشگی ایران اسلامی را به رخ جهانیان می‌کشانند.

وی بابیان اینکه بودجه مملکت باید صرف کار‌های عام المنفعه شود، گفت: امکانات دستگاه‌های اداری نباید صرف مسائل شخصی شود و این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.

بیشتربخوانید: نماز جمعه شهرستان‌ها ۲۸ آذر

خطیب موقت نماز جمعه بندرعباس ماه رجب را فرصتی برای توبه و استغفار دانست و از نمازگزاران خواست در مراسم اعتکاف شرکت کنند.