رقابت ۶ هزار و ۸۸۲ داوطلب در آزمون ورود به حرفه مهندسان در آذربایجانغربی
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: آزمون ورود به حرفه مهندسان ساختمان در این استان همزمان با سراسر کشور با رقابت ۶ هزار و ۸۸۲ نفر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛پیمان آرامون، اظهار داشت: از این تعداد شرکت کننده یک هزار ۲۷۴ نفر شرکت کننده خانم و ۵ هزار و ۶۰۸ شرکننده آقا بودند که با هم به رقابت پرداختند.
وی بیان کرد:این آزمون در آذربایجانغربی در روزهای پنج شنبه و جمعه در شهرستان ارومیه برگزار شد.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: آزمون ورود به حرفه مهندسی در ۷ رشته مهندسی، ۶ رشته کاردانی و معماران تجربی و کارشناسی ماده ۲۷ برگزار شد.
آرامون افزود: قبولی در این آزمون یکی از شرایط اخذ پروانه اشتغال بوده و متقاضی در صورت قبولی در آزمون و احراز سایر شرایط مشخص شده در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موفق به اخذ پروانه اشتغال به کار حرفهای خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بهرهمندی از دانش فنی و فناوریهای جدید در ساخت واحدهای مسکونی با کیفیت و بهینه سازی مصرف سوخت از اهداف برگزاری این آزمون به شمار میرود، بیان کرد: نتایج آزمون تا ۲ ماه آینده اعلام خواهد شد.