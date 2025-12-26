یک گذشت در لحظه آخر، حکم قصاص را در گلستان متوقف کرد و جان یک محکوم را نجات داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان گفت: اولیای دم در شهرستان علی‌آبادکتول با انصراف از اجرای حکم قصاص، از حق شرعی و قانونی خود گذشتند و جوانی را که موجب مرگ فرزندشان شده بود، بخشیدند.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: این پرونده پس از طی مراحل قانونی و صدور حکم قصاص، در نوبت اجرا قرار داشت، اما با پادرمیانی دادستان مرکز استان، بزرگان و ریش‌سفیدان دو خانواده، رضایت اولیای دم جلب شد.

آسیابی با اشاره به سابقه پرونده گفت: این حادثه در سال ۱۳۹۷ و در پی یک درگیری رخ داد که منجر به مرگ یک نفر شد و به درخواست اولیای دم، حکم قصاص صادر شده بود.

وی افزود: این سیزدهمین پرونده قصاص در استان است که با تلاش دستگاه قضائی، شورا‌های حل اختلاف و معتمدان محلی به صلح و سازش ختم شده است.