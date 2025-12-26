وزارت امور خارجه چین با صدور بیانیه‌ای از تحریم ۲۰ شرکت نظامی آمریکا و ۱۰ مدیر ارشد این شرکت‌ها به دلیل مقابله با فروش تسلیحات آمریکا به منطقه تایوان چین خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ در این بیانیه که روز جمعه منتشر شد آمده است: تحریم‌هایی علیه ۲۰ شرکت نظامی آمریکایی و مقامات آنها، به دلیل فروش سلاح به تایوان، وضع کرده است.

وزارت امور خارجه چین اعلام کرد: پکن در واکنش به اعلام آمریکا مبنی بر فروش گسترده تسلیحات به منطقه تایوان چین، تصمیم گرفته است اقدامات مقابله‌ای را مطابق با قانون جمهوری خلق چین در مورد مقابله با تحریم‌های خارجی علیه ۲۰ شرکت مرتبط با ارتش آمریکا و ۱۰ مقام آمریکایی که در سال‌های اخیر در فروش اسلحه به تایوان نقش داشته‌اند، انجام دهد.

دستگاه دیپلماسی چین بار دیگر تاکید کرده است: مسئله تایوان در هسته منافع اصلی چین و اولین خط قرمز پکن است که نباید در روابط چین و آمریکا نادیده گرفته شود و هر کس تلاش کند از این خط قرمز عبور کند با پاسخ محکم چین رو‌به‌رو خواهد شد.

وزارت امور خارجه چین هشدار داد: هر شرکت یا فردی که در فروش سلاح به تایوان مشغول باشد، هزینه این کار را پرداخت خواهد کرد و هیچ کشور یا نیرویی هرگز عزم، اراده و توانایی دولت و مردم چین را برای حفاظت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی را دست کم نگیرد.

چین بار دیگر از آمریکا خواست به اصل یک چین و سه اعلامیه مشترک چین و آمریکا پایبند باشد، به تعهد رهبر آمریکا عمل کند، اقدامات خطرناک تسلیح تایوان را متوقف کند، صلح و ثبات در تنگه تایوان را تضعیف نکند و سیگنال‌های اشتباه به نیرو‌های جدایی طلب "استقلال تایوان" ارسال نکند. چین به اقدامات قاطعانه برای دفاع از حاکمیت ملی، امنیت و تمامیت ارضی ادامه خواهد داد.

دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا اخیرا قانونی را تصویب کرده که طبق آن بیش از ۱۱ میلیارد دلار تسلیحات به جزیره تایوان فروخته می‌شود چین و تایوان از سال ۱۹۴۹ و پس از جنگ‌های داخلی بصورت مجزا اداره می‌شوند. چین، تایوان را استانی از سرزمین اصلی می‌داند و هرگونه حمایت از جدایی طلبان این جزیره را به معنای نقض حاکمیت و تمامیت ارضی خود تفسیر می‌کند.