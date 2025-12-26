خطیب نماز جمعه تبریز مطرح کرد؛
بصیرت مهارتی برای عبور از فتنههاست
خطیب نماز جمعه تبریز با تاکید بر اینکه بصیرت یک مهارت دائمی و ضروری برای عبور از بحرانها و فتنههاست گفت: دشمن امروز با ابزار فرهنگی و اقتصادی وارد میدان شده است.
،حجتالاسلام اسماعیل روشنتن در خطبههای نماز جمعه این هفته تبریز با اشاره به جایگاه تاریخی نهم دیماه این روز را نماد آگاهی، هوشیاری و تجدید عهد ملت با ولایت دانست و اظهار کرد: بصیرت تنها مختص یک مقطع زمانی خاص نیست بلکه توانایی تشخیص حقیقت در بزنگاههای حساس است بصیرتی که اجازه نمیدهد انسان اسیر ظاهرسازیها و فریبهای دشمن شود.
خطیب نماز جمعه تبریز با اشاره به تغییر شیوههای تقابل دشمن افزود:امروز خبری از صفآرایی نظامی نیست، بلکه تهاجم اصلی در حوزه فرهنگ و اقتصاد جریان دارد و جامعه اسلامی نیز باید متناسب با این شرایط آرایش خود را تغییر دهد و هوشمندانه عمل کند.
حجت الاسلام روشنتن تبعیت از ولایت فقیه را محور اصلی عبور از چالشها دانست.
وی با اشاره به فرارسیدن سال نو میلادی خطاب به پیروان ادیان الهی گفت: امروز جهان بیش از هر زمان دیگری نیازمند اتحاد آزادگان است. مسیحیان جهان میتوانند با الهام از آموزههای حضرت عیسی (ع) و ارزشهای مشترک انسانی در کنار مسلمانان در برابر ظلم، استکبار و ستم ایستادگی کنند.
خطیب نماز جمعه تبریز در تبیین مفهوم تقوا اظهار کرد:تقوا به معنای مراقبت در مسیر زندگی است مسیری که پر از لغزش گاههاست و انسان بدون اتکال به خداوند توان عبور از آن را ندارد. تقوا همان عاملی است که انسان را از لغزش حفظ کرده و به قرب الهی میرساند.
وی با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رجب این ماه را فرصتی ویژه برای بازگشت و خودسازی دانست و گفت:گاهی نسیم رحمت الهی در زمانهایی خاص میوزد و ماه رجب یکی از همین فرصتهای الهی است که انسان میتواند با بهرهگیری از آن مسیر زندگی خود را اصلاح کند.
حجت الاسلام روشنتن با بیان اینکه ماه رجب ماه نور و مناسبتهای بزرگ دینی است افزود:ولادت امیرالمومنین (ع)، امام باقر (ع) و مبعث پیامبر اکرم (ص) در این ماه قرار دارد و از ماههای حرام به شمار میرود.
وی با تاکید بر جایگاه اعتکاف در این ماه خاطرنشان کرد:اعتکاف بهویژه برای نسل جوان فرصتی ارزشمند است جوانانی که با حضور در این فضای معنوی خود را در برابر بسیاری از آسیبهای آینده بیمه میکنند.
خطیب نماز جمعه تبریز با اشاره به میلاد امام جواد (ع) گفت:این امام همام نمونهای روشن از پیوند علم، حکمت و رهبری در سنین جوانی است و نشان میدهد که خردورزی و آگاهی محدود به سن خاصی نیست. معلمان و مربیان باید علم را در کنار تقوا به جوانان بیاموزند چرا که تربیت صحیح نسل آینده سرمایهای ماندگار و صدقهای جاریه برای جامعه است.
وی با اشاره به ضرورت شکرگزاری و مدیریت مصرف انرژی تصریح کرد:در نگاه دینی تنها ترک گناه کافی نیست، بلکه شکر عملی نعمتها انسان را به سعادت میرساند. مصرف بهینه گاز نیز به معنای درست استفاده کردن است نه محروم کردن خود از نعمتها هر کس به اندازه نیاز و مسئولانه مصرف کند به جامعه خدمت کرده است.