مراسم میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی، جمعی از مسئولان استانی و اقشار مختلف هموطنان آشوری، در کلیسای حضرت مریم و سالن اجتماعات کلیسای شرق آشوری ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی در این مراسم با تبریک میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) و فرارسیدن سال نو میلادی به جامعه مسیحیان استان، گفت: آذربایجان‌غربی در کنار کثرت قومی و مذهبی، نماد واقعی تنوع فرهنگی و دینی و وحدت، همدلی و انسجام اجتماعی است.

رسول مقابلی با تأکید بر پیشینه تاریخی همزیستی ادیان در این استان، افزود: آذربایجان‌غربی همواره جلوه‌گاه احترام متقابل، تعامل سازنده و همزیستی مسالمت‌آمیز میان پیروان ادیان و مذاهب گوناگون بوده است.

وی همچنین با اشاره به نقش وحدت اقوام و ادیان در حفظ امنیت و اقتدار کشور، خاطرنشان کرد: اتحاد و همبستگی اقوام و ادیان الهی در ایران اسلامی، مانعی جدی در برابر اهداف شوم دشمنان بوده و اشتراکات عمیق مسلمانان و مسیحیان، به‌ویژه نقش‌آفرینی جامعه مسیحیان در دفاع از میهن، بیانگر وحدتی تاریخی و پایدار است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی در پایان افزود: تقدیم شهدا و جانبازان از سوی جامعه مسیحیان کشور در راه دفاع از تمامیت ارضی و تأمین امنیت، سندی محکم از وحدت، یکپارچگی و همدلی اقوام و ادیان در نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.