خبر‌های کتاب در هفته‌ای که گذشت، به موضوع‌های مختلف چاپ و نشر و مسئله کاغذ اختصاص دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، این هفته در حوزه کودک ونوجوان، کتاب‌های متعددی رسانه‌ای شدند که از آن جمله می‌توان به کتاب «مجموعه ۱۵ جلدی شهرزاد، دختر شرقی» کاری از محمدرضا سرشار اشاره کرد که در انتشارات به نشر به چاپ رسیده است.

این کتاب، مجموعه‌ای شامل ماجرا‌های پیوسته خانواده شهرزاد و ساکنان یک جزیره را روایت می‌کند.

خبر دیگر به انتشار کتابی با عنوان «قاف اقیانوس» اختصاص دارد که محمدرضاشرفی خبوشان در نشر معارف آن را منتشر کرده است.

از حوزه بزرگسال هم خبر می‌رسد که چند عنوان کتاب جدید در موضوع دفاع مقدس به چاپ رسیده است.

اول، کتاب «حوالی احمد» روایتی تازه از شهید احمدکاظمی در نشر شهید کاظمی، و بعد ترجمه روسی کتاب «تب ناتمام» نوشته زهرا حسینی مهرآبادی در حماسه یاران.

از وضعیت کاغذ هم، کماکان خبر‌های ریز و درشتی که محور آنها گرانی و تلاش برای تولید کاغذ داخلی وپیشنهاد‌های بهبود وضع قیمت کاغذ است به گوش می‌رسد.

این هفته، به همت مجمع ناشران انقلاب اسلامی، جلسه‌ای با عنوان بررسی وضعیت کاغذ برگزار شد.

از طرف اخبار امیدوار کننده‌ای از صنعت چاپ به گوش می‌رسد.

مدیر کل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این هفته اعلام کرد که صادرات محصولات چاپی نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۷۰ درصد رشد کرده است.