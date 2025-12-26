۹ هزار واحد نهضت ملی مسکن در آذربایجانغربی آماده واگذاری است
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی از تحویل بیش از ۹ هزار واحد مسکونی به متقاضیان نهضت ملی مسکن در دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: با تأمین زمین، تسریع در اجرای پروژهها و جذب حداکثری اعتبارات، روند اجرای طرحهای مسکن در استان شتاب گرفته است.
.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛پیمان آرامون با اشاره به آخرین وضعیت اجرای نهضت ملی مسکن در آذربایجانغربی افزود: این واحدها در شهرهای مختلف استان و در قالب پروژههای حمایتی نهضت ملی مسکن به بهرهبرداری میرسند.
مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: در استان ۲۴ هزار متقاضی واجد شرایط که شرط لازم را داشته و آورده اولیه را واریز کرده بودند شناسایی شدند که از این تعداد، ۱۷ هزار نفر تخصیص پروژه شدهاند.
وی ادامه داد: بیش از ۱۰ هزار نفر نیز در قالب طرح جوانی جمعیت در استان ثبتنام کردهاند که امسال زمین ۲ هزار نفر از این متقاضیان تحویل داده شده و پرونده سه هزار و ۵۶۰ نفر دیگر برای ادامه روند ساخت به بنیاد مسکن ارسال شده است.