مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس از برنامه‌ریزی برای افتتاح استخر سرپوشیده و ۴۰ واحد اقامتی گردشگری در سپیدان تا دهه فجر امسال خبر داد.

سپیدان، در مسیر تقویت سرمایه‌گذاری تولید و گردشگری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس در همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» در شهرستان سپیدان گفت: پیش‌بینی می‌شود دهه فجر امسال، استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی و اقامتی کارگران اردکان به همراه ۴۰ کلبه و واحد اقامتی گردشگری با استاندارد‌های بین‌المللی افتتاح شود.

بیاری هدف از ساخت و افتتاح این طرح‌ها را توسعه اقتصادی این منطقه با محوریت گردشگری، افزایش ماندگاری مسافر و ایجاد فرصت‌های شغلی اعلام کرد.

سعید بیاری افزود: سپیدان از تمام مؤلفه‌هایی که یک مقصد گردشگری نیاز دارد برخوردار است و با برنامه‌ریزی هدفمند می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.

وی بیان داشت": این شهرستان از نظر اقلیم، طبیعت، ظرفیت‌های انسانی و زیرساختی، قابلیت تبدیل شدن به ویترین گردشگری استان و حتی کشور را دارد.

تأمین نیروی کار کیش از سپیدان و غرب فارس

بیاری همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با منطقه ویژه اقتصادی کیش خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، بخشی از نیاز نیروی انسانی منطقه ویژه اقتصادی کیش از شهرستان سپیدان و سایر شهرستان‌های غرب استان فارس تأمین خواهد شد.

او افزود: توافقات اولیه برای انعقاد تفاهم‌نامه تبادل گردشگر بین شهرستان سپیدان و جزایر کیش و قشم انجام شده است و در صورت نهایی شدن، این طرح می‌تواند به رونق متقابل گردشگری منجر شود.

بیاری اضافه کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه، مقرر شد بخشی از نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر مورد نیاز منطقه آزاد کیش از ظرفیت‌های انسانی شهرستان سپیدان و دیگر شهرستان‌های غرب استان فارس تأمین شود و یکی دیگر از محور‌های این تفاهم‌نامه، فراهم‌سازی زمینه تبادل گردشگر میان شهرستان سپیدان و جزیره کیش است.