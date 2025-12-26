نیرو‌های امنیتی پاکستان در عملیات‌های اطلاعات محور جداگانه در مناطق «دیرا اسماعیل خان» ایالت خیبرپختونخوا و شهرستان «قلات» در بلوچستان، ۱۰ تروریست را از جمله یک هدف کلیدی تحت تعقیب را به هلاکت رساندند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»؛ روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرد: در عملیات امنیتی در منطقه «کولاجی» از نواحی شهر دیرا اسماعیل خان ۲ تروریست از گروه تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) کشته شدند.

به گفته منابع یکی از کشته شدگان در این عملیات، تروریستی به نام «دلاور» سرکرده این گروه و هدف مهم امنیتی بود که نهاد‌های امنیتی پاکستان برای دستگیری وی جایزه ۴ میلیون روپیه‌ای تعیین کرده بودند.

در این عملیات سلاح و مهمات از مخفیگاه تروریست‌ها کشف شد.

ارتش پاکستان همچنین از یک عملیات دیگر در منطقه «قلات» در ایالت بلوچستان خبر داد و اعلام کرد: در جریان درگیری مسلحانه نیرو‌های امنیتی دستکم ۸ تروریست از اعضای گروه‌های تحت حمایت هند کشته شده و سلاح، مهمات و مواد منفجره از آنان به دست آمد.

این بیانیه افزود: عملیات پاکسازی برای شناسایی منطقه از حضور سایر تروریست‌های احتمالی آغاز شده و مبارزه با تروریسم خارجی و حمایت شده در این مناطق همچنان ادامه خواهد داشت.