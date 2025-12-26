به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سجاد حسامی، مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان‌ماه، ۶۲۷ هکتار یکجا کشتی توسط اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی تولید روستایی استان انجام شده است.

وی افزود: علاوه بر این، ۱۰۸ هکتار از اراضی تحت پوشش شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در قالب کشت قراردادی به محصولات اساسی شامل گندم آبی و دیم، جو، ذرت، چغندرقند، کلزا و نخود اختصاص یافته است.

مدیر تعاون روستایی استان تأکید کرد: کشاورزی قراردادی روشی مناسب برای حمایت از تولیدات کشاورزی، به‌ ویژه کشاورزان خرد محسوب می‌شود و از مهم‌ترین مزایای این روش می‌توان به تضمین تولید محصولات اساسی، تضمین فروش، مقابله با واسطه‌گری و حذف دلالان، همچنین تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان اشاره کرد که این امر موجب افزایش درآمد کشاورزان و کاهش هزینه‌های تولید خواهد شد.