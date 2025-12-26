هیات نظارت مرکزی دبیرخانه دائمی مجلس شورای اسلامی، در چارچوب برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه عوامل و اعضای هیات نظارت بر انتخابات را در سراسر کشور آغاز کرده است.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «فریدون قیاثوند» عضو معاونت حقوقی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در حاشیه نشست آموزشی هیات‌های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان ایلام اظهار داشت: هیات نظارت مرکزی دبیرخانه دائمی مجلس شورای اسلامی با هدف ارتقای آگاهی و آمادگی عوامل نظارتی، دوره‌های آموزشی خود را طبق زمان‌بندی اعلام‌شده در سطح کشور برگزار کرده است.

وی افزود: بر همین اساس، امروز این موضوع به‌صورت رسمی به هیات‌های نظارت شهرستان‌ها و استان‌ها ابلاغ شد.

قیاثوند مطرح کرد: در این دوره‌های آموزشی، مباحث مهم و کاربردی ارائه می‌شود که آشنایی و اشراف کامل شرکت‌کنندگان نسبت به آنها ضروری است، به‌ویژه موضوعات مرتبط با انتخاب معتمدین، معرفی افراد برای مسئولیت دفاتر انتخاباتی و بررسی صلاحیت اشخاص معرفی‌شده از جمله محور‌های اصلی این آموزش‌ها به شمار می‌رود.

وی عنوان کرد: همچنین با توجه به اصلاحات انجام‌شده در قانون انتخابات توسط مجلس شورای اسلامی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، به‌خصوص تغییرات اعمال‌شده در برخی مواد مهم قانون، تبیین دقیق این اصلاحات در دستور کار دوره‌های آموزشی قرار گرفته است تا فرآیند بررسی صلاحیت‌ها و اجرای صحیح قانون با دقت و انسجام بیشتری انجام شود.