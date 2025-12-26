روح الله حمامی قاری برجسته تکابی از استان آذربایجان غربی رتبه دوم قرائت، تحقیق سی و هفتمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم خانواده شهدا را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛صدیقه خدیوی، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی گفت: در این دوره از مسابقات ۲۸۰ نفر از برگزیدگان قرآنی از سراسر کشور که همه از جامعه هدف ایثارگری هستند در چهار رشته حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم و قرائت تحقیق با یکدیگر به رقابت پرداختند.

بر اساس اعلام هیات داوران در بخش بانوان در رشته حفظ کل قرآن کریم سیده سمانه محروقی نفر اول از خراسان رضوی، فاطمه نظری نفر دوم از مازندران و فائزه جلالی نفر سوم از خوزستان حائز رتبه شدند.

عاطفه سیاحی نفر اول از خراسان رضوی، فاطمه علی عسکری نفر دوم از قم و مینا چشم سبز نفر سوم از خوزستان نفرات برتر در رشته حفظ ۲۰ جل و کبری فرج زاده نفر اول از آذربایجان غربی، فاطمه محمدی اولی کندی نفر دوم از شهرستان‌های تهران، انعام بخرد نفر سوم از تهران نفرات برتر در رشته حفظ ۱۰ جز قرآن شدند.

همچنین مرضیه پور تیمور نفر اول از ایلام، زینب پیدا نفر دوم از گیلان و فاطمه ملانوری نفر سوم از شهرستان‌های تهران به عنوان نفرات برتر در رشته تحقیق بودند که با اهدای لوح سپاس تجلیل شدند.

در بخش برادران در حفظ کل قرآن کریم نیز مجتبی محسنی نفر اول از مازندران، میلاد محمدنیا نفر دوم از خوزستان، میلاد میگلی نفر سوم از بوشهر برترین‌ها بودند.

جلال رضایی نفر اول از مازندران، حسین دهقان نفر دوم از گلستان، هادی مکرمی از گیلان نفرات برتر در رشته حفظ ۲۰ جز قرآن کریم معرفی شدند و نفرات برتر در حفظ ۱۰ جز قرآن کریم نیز محمد دهقانی فیروزآبادی نفر اول از یزد، هادی رضایی نفر دوم از کرمان و سجاد تارین نفر سوم از ایلام بودند.

سجاد کاوسی نفر اول از اردبیل، روح لله حمامی نبی کندی نفر دوم از آذربایجان غربی و سجاد امینی بیرامی نفر سوم از آذربایجان شرقی نفرات برتر در رشته قرائت تحقیق هستند که با اهدای لوح سپاس تجلیل شدند.