کتاب نوجوان قاف اقیانوس، اثر محمد رضا شرفی خبوشان به روایت سفر حماسی ارتش جمهوری اسلامی به دور کره زمین می‌پردازد.

آقای خبوشان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما خاطر نشان شد: این کتاب ویژه گروه سنی نوجوان است و در آن، مخاطبان در قالب یک داستان جذاب با رخدادی آشنا می‌شوند که نه تنها در تاریخ دریانوردی ما بلکه در تاریخ کشورمان دارای اهمیت ویژه‌ای است و امیدوارم نوجوانان ما با مطالعه این اثر، با حرکت قهرمانانه دریانوردان ایرانی بیشتر آشنا شوند.

این کتاب، قصد دارد که یک رخداد ملی و تاریخی را در قالب داستانی برای نوجوانان روایت کند؛ روایتی که می‌تواند نسل جوان را با روحیه قهرمانی، هویت ملی و تاریخ دریانوردی ایران پیوند دهد.

محمدرضا شرفی خبوشان، (متولد ۱۳۵۷)، مدرس ادبیات فارسی، نویسنده و شاعر ایرانی است.

وی برای رمان بی‌کتابی برندهٔ جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بخش ادبیات و نثر معاصر در دوره سی و پنجم شد.