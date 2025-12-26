به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛جهانگرد مدیر منابع آب نقده ضمن اعلام این خبر افزود در راستای اجرای سیاست‌های کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه این شرکت به صورت مستمر اقدام به پایش انسداد انهار منشعب از رودخانه گدار مینماید.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از حقابه دریاچه ارومیه در فصول غیر زراعی افزود: این عملیات در فصول غیر زراعی ادامه خواهد داشت و از کشاورزان محترم خواست ضمن همکاری با اکیپ‌های گشت و بازرسی این امور از هرگونه اقدام در راستای رفع انسداد سردهنه‌ها خودداری نمایند.