اجرای عملیات پایش انسداد انهار زراعی منشعب از رودخانه گدار محدوده شهرستان نقده
بر اساس پایشهای انجام شده توسط امور منابع آب شهرستان نقده انهار منشعب از رودخانه گدار مسدود هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛جهانگرد مدیر منابع آب نقده ضمن اعلام این خبر افزود در راستای اجرای سیاستهای کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه این شرکت به صورت مستمر اقدام به پایش انسداد انهار منشعب از رودخانه گدار مینماید.
وی با اشاره به اهمیت حفاظت از حقابه دریاچه ارومیه در فصول غیر زراعی افزود: این عملیات در فصول غیر زراعی ادامه خواهد داشت و از کشاورزان محترم خواست ضمن همکاری با اکیپهای گشت و بازرسی این امور از هرگونه اقدام در راستای رفع انسداد سردهنهها خودداری نمایند.