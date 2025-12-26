پخش زنده
جمعی از فعالان سازمانهای مردمنهاد مالزی در نشستی با رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بر جایگاه محوری مسئله فلسطین در جهان اسلام و ضرورت تقویت وحدت امت اسلامی تاکید کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ حجتالاسلام محمدمهدی ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که به مالزی سفر کرده با اشاره به نقش تاریخی امام خمینی (ره) در تحولات معاصر گفت: امام راحل سالها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، توجه جهان اسلام را به مسئله فلسطین جلب کرد و معتقد بود انقلاب اسلامی محدود به ایران نیست و بُردی جهانی دارد.
وی افزود: فلسطین مسئله دیروز، امروز و فردای ماست و دستاورد ملت فلسطین، پیروزی تفکر مقاومت است.
ایمانیپور با تأکید بر صداقت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملت فلسطین تصریح کرد: با وجود تلاشها برای القای نمایشی بودن این حمایت، ملتها در عمل شاهد ایستادگی صادقانه و استوار ایران در برابر ظلم بودهاند.
وی امتسازی، فعالیتهای فرهنگی و روایتگری مستقل از تحولات را از ضرورتهای امروز جهان اسلام دانست.
در ادامه این نشست، محمد عزمی عبدالحمید از شورای مشورتی سازمان اسلامی مالزی با اشاره به تهدیدهای فزاینده علیه امت اسلامی، خواستار تقویت اتحاد میان سازمانهای اسلامی و گسترش روابط عملیاتی میان ایران و مالزی شد.
عبدالغنی شمسالدین رئیس مجمع علمای مالزی نیز با تقدیر از ایستادگی ایران در برابر رژیم صهیونیستی، از کشورهای مسلمان خواست حمایت بیشتری از مواضع جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.
همچنین محمد جمالالدین از شورای هماهنگی سازمانهای غیردولتی اسلامی مالزی با اشاره به نقش شبکههای اجتماعی گفت: صهیونیستها و غرب از این ابزار برای تأثیرگذاری علیه مسلمانان استفاده میکنند و لازم است حضور فعالتری در این فضا داشته باشیم.
در پایان؛ شریف ابوشماله مدیرعامل بنیاد قدس مالزی با تاکید بر جهانی بودن مسئله فلسطین، حمایت از این آرمان را وظیفه همگانی دانست و از تلاشهای انسانی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملت فلسطین قدردانی کرد و بر تقویت ارتباطات فرهنگی میان ملتهای مسلمان تأکید کرد.