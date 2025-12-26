به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از از شرکت نفت و گاز پارس، در مسیر اجرای طرح راهبردی فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی، شرک نفت، گاز و پتروشیمی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) با هدف اجرای مطالعات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک قطب های ۳ و ۶ پارس جنوبی تفاهم‌نامه‌ای را به امضا رساند که هم‌زمان با امضای این تفاهم‌نامه، قرارداد (MC) نظارت بر مشاور مهندسی پایه طرح فشارافزایی پارس جنوبی نیز منعقد شد که با اجرایی شدن این قرارداد، فرآیند نظارت بر مستندات مهندسی تولیدشده از سوی مشاور به‌صورت رسمی آغاز می‌شود و روند بررسی، اصلاح و تکمیل مدارک مهندسی پایه با دقت و سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.

خداداد اسکندری، مجری قطب های ۳ و ۶ طرح فشارافزایی پارس جنوبی گفت: مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) پیشتاز طرح های پیچیده کشور و بازویی قابل اتکا برای اجرای طرح‌های کلان ملی است و امیدواریم با همکاری مشترک، قطب ۳ فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین قطب های طرح فشارافزایی، مطابق با استاندارد‌های ملی و بین‌المللی به بهترین شکل ممکن اجرا شود.

همچنین در این نشست، سیدحمید موسوی جانشین شرکت نفت، گاز و پتروشیمی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) نیز با تأکید بر اهمیت راهبردی طرح فشارافزایی پارس جنوبی بیان کرد: شرکت نفت، گاز و پتروشیمی قرارگاه با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های فنی، مهندسی و مدیریتی خود، اجرای هرچه سریع‌تر این طرح را با جدیت دنبال می‌کند.