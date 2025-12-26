پخش زنده
امروز: -
اجرای مطالعات تخصصی و نظارت بر مهندسی پایه قطب های ۳ و ۶ طرح فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی با امضای ۲ سند همکاری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از از شرکت نفت و گاز پارس، در مسیر اجرای طرح راهبردی فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی، شرک نفت، گاز و پتروشیمی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) با هدف اجرای مطالعات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک قطب های ۳ و ۶ پارس جنوبی تفاهمنامهای را به امضا رساند که همزمان با امضای این تفاهمنامه، قرارداد (MC) نظارت بر مشاور مهندسی پایه طرح فشارافزایی پارس جنوبی نیز منعقد شد که با اجرایی شدن این قرارداد، فرآیند نظارت بر مستندات مهندسی تولیدشده از سوی مشاور بهصورت رسمی آغاز میشود و روند بررسی، اصلاح و تکمیل مدارک مهندسی پایه با دقت و سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.