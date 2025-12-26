پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره پیش بینی هواشناسی فارس گفت: از اواخر وقت امشب و بامداد فردا بارش باران در بخشهایی از مناطق غرب و جنوب غرب استان آغاز میشود.
رئیس اداره پیش بینی هواشناسی فارس در گفتگوی اختصاصی خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، گفت: از اواخر وقت امشب و بامداد فردا بارش باران در بخشهایی از مناطق غرب و جنوب غرب استان آغاز میشود.
علیزاده گفت: از اواخر وقت امشب و بامداد فردا یعنی ساعات اولیه بامداد فردا در بخشهای از مناطق غرب استان و جنوب غرب استان یعنی مناطقی مثل شهرستانهای مهر لامرد به صورت ضعیف و در بخشهایی از شهرستانهای فراشبند و فیروزآباد به سمت کوار انتظار بارندگی داریم.
وی اعلام کرد: این سامانه بارشی فردا بسیاری از مناطق استان به ویژه مناطق مرکزی را در بر میگیرد و عمده فعالیت این سامانه اواخر وقت شنبه شب و روز یکشنبه خواهد بود و تا اواسط روز دوشنبه هشتم دی فعال خواهد بود.
رئیس اداره پیش بینی هواشناسی فارس گفت: در مناطق سردسیر شمال استان بارشها به صورت برف خواهد بود و در ارتفاعات مرکز استان هم انتظار بارش برف خواهیم داشت.
علیزاده اعلام کرد: با فعالیت این سامانه بارشی گاهی اوقات رعد و برق و وزش باد هم در مناطق شمالی و مرکزی فارس خواهیم داشت.
وی بیان داشت: بعد از عبور این سامانه بارشی دمای هوا کاهش مییابد و از سهشنبه شب کاهش دما را در بیشتر مناطق استان خواهیم داشت.