رئیس اداره پیش بینی هواشناسی فارس در گفتگوی اختصاصی خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، گفت: از اواخر وقت امشب و بامداد فردا بارش باران در بخش‌هایی از مناطق غرب و جنوب غرب استان آغاز می‌شود.

علیزاده گفت: از اواخر وقت امشب و بامداد فردا یعنی ساعات اولیه بامداد فردا در بخش‌های از مناطق غرب استان و جنوب غرب استان یعنی مناطقی مثل شهرستان‌های مهر لامرد به صورت ضعیف و در بخش‌هایی از شهرستان‌های فراشبند و فیروزآباد به سمت کوار انتظار بارندگی داریم.

وی اعلام کرد: این سامانه بارشی فردا بسیاری از مناطق استان به ویژه مناطق مرکزی را در بر می‌گیرد و عمده فعالیت این سامانه اواخر وقت شنبه شب و روز یکشنبه خواهد بود و تا اواسط روز دوشنبه هشتم دی فعال خواهد بود.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی فارس گفت: در مناطق سردسیر شمال استان بارش‌ها به صورت برف خواهد بود و در ارتفاعات مرکز استان هم انتظار بارش برف خواهیم داشت.

علیزاده اعلام کرد: با فعالیت این سامانه بارشی گاهی اوقات رعد و برق و وزش باد هم در مناطق شمالی و مرکزی فارس خواهیم داشت.

وی بیان داشت: بعد از عبور این سامانه بارشی دمای هوا کاهش می‌یابد و از سه‌شنبه شب کاهش دما را در بیشتر مناطق استان خواهیم داشت.