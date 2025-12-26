به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه گفت: ساعت ۱۲:۰۹ امروز (پنجم دی‌) طی عملیات جاده‌سازی، یک دستگاه بولدوزر با لوله اصلی گاز برخورد کرد که این حادثه منجر به نشت گاز و بروز آتش‌سوزی در محل شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، آتش‌نشانان ایستگاه‌های شماره ۲ و ۱۰ به محل اعزام شدند و با همکاری پرسنل اداره گاز، اقدامات لازم برای قطع جریان گاز، ایمن‌سازی محل و کنترل شرایط انجام شد.

قادری در پایان تأکید کرد: این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی در پی نداشت.