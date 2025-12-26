پخش زنده
با حضور معاون راههای روستایی سازمان راهداری کشور چند طرح بهسازی، احداث و آسفالت راههای روستایی در قروه و دهگلان کلنگزنی و افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، خانقایی در آئین افتتاح و کلنگ زنی این طرحها بر نگاه ویژه مجموعه راهداری برای توسعه راههای روستایی در استان اشاره کرد و افزود: تحقق این مهم با هم افزایی دستگاهها محقق میشود
خانقایی با بیان اینکه استان کردستان در اولویت برنامههای سازمان راهداری قرار دارد، گفت: حدود ۹۰ کیلومتر راه روستایی و بیش از ۱۵۰ کیلومتر روکش آسفالت در محورهای فرعی و روستایی در سال جاری به اجرا درآمد.
وی یادآور شد: این اقدامات در نتیجه همکاری و هم افزایی دستگاههای اجرایی و تلاش مجموعه حمل و نقل و راهداری به ثمر نشسته است.
معاون راههای روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ادامه داد: همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی و فرمانداریها در اجرای طرحهای عمرانی مؤثر است و گرچه با محدودیت اعتباری روبهرو هستیم، اما از ظرفیتهای ملی و استانی برای تأمین منابع و توسعه زیر ساختها بهره خواهیم برد.