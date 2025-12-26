به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سرهنگ"روح الله آشوری "در تشریح در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران گروه کنترل ترافیک پلیس راه آزاد راه کربلا درحین گشت زنى درمحور مواصلاتى آزاد راه کربلا دو دستگاه خودروى را به علت ارتکاب به تخلفات حادثه ساز رانندگى توقیف کردند.

وی افزود: پس از استعلام وضعیت خودرو از سامانه اجرائیات مشخص شد، خودرو‌ها مذکور ۳۵۳ میلیون ریال خلافی دارد.

رئیس پلیس راه استان، در پایان ضمن توصیه رانندگان گرامی به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی افزود؛ خودروی راننده گان متخلف به پارکینگ منتقل شد.