پخش زنده
امروز: -
سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی از روز شنبه ۶ دی ماه تا دوشنبه ۸ دی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنا بر اعلام سازمان هواشناسی، مناطق مشمول هشدار برای فردا شامل جنوب و غرب آذربایجان غربی، نیمه غربی کردستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و شمال فارس است و برای روز یکشنبه استانهای بوشهر، فارس، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شمال و شرق خوزستان، ایلام، لرستان، کرمانشاه، کردستان، نیمه جنوبی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل، ارتفاعات گیلان و ارتفاعات البرز درگیر این سامانه خواهند بود.
کارشناسان توصیه کردهاند؛ مردم از سفرهای غیرضروری و فعالیتهای کوهنوردی خودداری کنند، در حاشیه رودخانهها توقف نکنند و خودروهای خود را به تجهیزات زمستانی مجهز کنند.
همچنین در این مناطق احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها، سیلابی شدن مسیلها، اختلال در حمل و نقل، لغزندگی و یخزدگی جادهها و انسداد گردنههای برفگیر و راههای روستایی وجود دارد.
بر اساس این پیش بینی، ۱۷ استان ازجمله آذربایجانهای شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، خوزستان، فارس، بوشهر، کرمان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان درگیر بارش شدید باران، رعدوبرق، کولاک برف، مه و کاهش محسوس دما خواهند بود.