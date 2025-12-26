به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سرهنگ " جعفر اسکینی" در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: در پی اجرای طرح جمع آوری اتباع غیر مجاز که غیر قانونی وارد کشور شده‌اند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأمورران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان دایجان افزود: مأموران انتظامی این شهرستان در ۹ ماهه گذشته پس از هماهنگی قضائی تعداد ۱۱۶۱ نفر اتباع غیر مجاز را جمع آوری و تحویل اردوگاه دادند.