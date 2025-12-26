رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از مرکز چاپ و نشر قرآن کریم در کوالالامپور بازدید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ حجت‌الاسلام محمدمهدی ایمانی‌پور در این بازدید با اشاره به جایگاه مهم همکاری‌های قرآنی میان ایران و مالزی گفت: قرآن کریم در این مرکز به ۳۰ زبان ترجمه می‌شود و بناست ۳۰ زبان دیگر نیز به این مجموعه افزوده شود که کار بسیار ارزنده‌ای است.

وی افزود: همکاری‌های خوبی میان جمهوری اسلامی ایران و این مؤسسه برقرار است و دیپلماسی قرآنی میان ایران و مالزی در سطح مطلوبی قرار دارد.

در ادامه این بازدید، نسخه‌ای دست‌نویس از برخی آیات قرآن کریم که آقای اکرمی از خوشنویسان برجسته ایرانی، نگاشته است، در قالب یک مجموعه به مدیر این موسسه اهدا شد.

مرکز چاپ و نشر قرآن کریم کوالالامپور به عنوان دومین چاپخانه بزرگ قرآن کریم در جهان، نقش مهمی در ترویج و گسترش فرهنگ قرآنی در سطح بین‌المللی ایفا می‌کند.