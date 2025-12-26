مازندران فاتح مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور شد
در پایان رقابت های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور تیم مازندران عنوان قهرمانی را به دست آورد.
در پایان این مسابقات تیم مازندران با کسب ۲۱۵ امتیاز عنوان نخست را از آن خود کرد و تیمهای تهران و البرز به ترتیب دوم و سوم شدند.
ردهبندی تیمی به شرح زیر است:
۱- مازندران ۲۱۵ امتیاز
۲- تهران ۱۰۸ امتیاز
۳- البرز ۸۲ امتیاز
۴- آذربایجان شرقی ۶۲ امتیاز
۵- توابع تهران ۴۰ امتیاز
۶- کردستان ۴۰ امتیاز
۷- سیستان و بلوچستان ۳۳ امتیاز
۸- همدان ۳۲ امتیاز
۹- لرستان ۳۰ امتیاز
۱۰- گلستان ۲۸ امتیاز