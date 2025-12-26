به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور ۳ لغایت ۵ دی ماه به میزبانی تبریز برگزار شد.

در پایان این مسابقات تیم مازندران با کسب ۲۱۵ امتیاز عنوان نخست را از آن خود کرد و تیم‌های تهران و البرز به ترتیب دوم و سوم شدند.

رده‌بندی تیمی به شرح زیر است:

۱- مازندران ۲۱۵ امتیاز

۲- تهران ۱۰۸ امتیاز

۳- البرز ۸۲ امتیاز

۴- آذربایجان شرقی ۶۲ امتیاز

۵- توابع تهران ۴۰ امتیاز

۶- کردستان ۴۰ امتیاز

۷- سیستان و بلوچستان ۳۳ امتیاز

۸- همدان ۳۲ امتیاز

۹- لرستان ۳۰ امتیاز

۱۰- گلستان ۲۸ امتیاز