امام جمعه کیش گفت: نهم دی، روز حماسه ملی ایرانیان و یادآور بصیرت و میثاق امت با ولایت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا بی نیاز در خطبهای نماز جمعه با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان آشکارا کینه خود را به نظام اسلامی نشان دادهاند، گفت: حماسه ۹ دی خط بطلانی بر توطئههای داخلی و خارجی بود که قصد زیر سوال بردن سلامت انتخابات سال ۸۸ را داشتند.
او قصد فتنه گران، جاسوسان آمریکایی و اسرائیلی در سال ۸۸ را ایجاد انقلاب رنگی در کشور دانست و افزود: با حضور مردم در میدان و هدایتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، فتنه گران شکست خوردند و این حماسه نباید فراموش شود.
امام جمعه کیش، نمونه بارز وحدت، وفاق و همدلی ملت ایران را در دفاع مقدس ۱۲ روزه دانست و به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از آن حوادث اشاره کرد و افزود: ملت ایران در این جنگ تحمیلی پیروز شد، دشمن میخواست ما در شرایط بلاتکلیف بمانیم، اما با هدایتهای حضرت آیت الله خامنهای مسیر پیشرفت شتاب گرفت.
او با گرامیداشت هفتم دی، سالروز تشکیل نهضت سواد آموزی به فرمان حضرت امام خمینی (ره)، گفت: سال ۵۵ آمار باسوادی در کشور ۴۵ درصد بود، اما امروز ۹۷ درصد مردم ایران باسواد هستند و با آن نهضت که در کشور فراگیرشد اکنون جایگاه علمی ایران به جایی رسیده است که دانشمندان و متخصصان فضایی ما سه ماهواره سنجشی را روزهای آینده به فضا پرتاب میکنند.
حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز یکی از مشکلات مهم امروز کشور را مسئله معیشت، زندگی کارگران و کارمندان دانست و افزایش ۲۰ درصدی حقوقها در سال آینده را ناکافی دانست و از نمایندگان مجلس خواست زمان بررسی بودجه به این موضوع توجه کنند چرا که حقوق کارمندان و کارگران با توجه به رقم تورم افزایش نیافته است.
امام جمعه کیش، گفت: ضعف حکمرانی اقتصادی مانند تصمیم گیریهای نادرست و نبود انضباط مالی باید در کشور حل شود.
او افزود: تحریمها یکی از مواردی است که مشکلات اقتصادی را ایجاد کرده و ملت آن را با بزرگواری تحمل میکنند، اما مسئله دوم تصمیم گیریهای مسئولان است و یکی از راههای حل مشکل اقتصادی اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب و کار است، دولتهای قبل، آن را به درستی انجام ندادند و دولت باید از توان بخش خصوصی برای رونق اقتصادی استفاده کند.
امام جمعه کیش با قدردانی از فعالان حوزه اقتصاد نفت، گفت: پتروشیمی از بزرگترین و سودآورترین صنایع نفتی در جهان است که مانع خام فروشی نفت میشود و رهبر معظم انقلاب اسلامی هم به نقش این صنعت در اقتصاد کشور تاکید کردند، انتظار میرود با توسعه زیرساختها مشکلات این حوزه حل شود.
او افزود: توانمندی حوزه پتروشیمی در کشور وجود دارد فقط نیاز به مدیریت دارد.
حجت الاسلام والمسلمین علیرضا بی نیاز به مسائل کیش هم اشاره کرد و گفت: کیش جزیرهای مبتنی بر اقتصاد گردشگری است و فعالان اقتصادی هم تلاش میکنند با برگزاری رویدادهای مختلف گردشگر جذب کنند و ما هم موافق توسعه گردشگری و رونق اقتصاد کیش هستیم و از آن حمایت میکنیم.
امام جمعه کیش افزود: برگزاری رویدادها و برنامههای گردشگری باید مبتنی بر قوانین و ارزشها باشد و حاضر نیستیم به هر قیمتی رویداد گردشگری برگزار شود.