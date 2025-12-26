امام جمعه موقت ایلام با اشاره به نقش تعیین‌کننده مردم در مقابله با فتنه ۸۸، گفت: حضور آگاهانه و به‌موقع مردم، بساط فتنه‌گران را برچید و موجب شکست این فتنه بنیان‌کن شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین «شمس اله صفرلکی» امام جمعه موقت ایلام در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) شهر ایلام با بیان اینکه فتنه ۸۸ تهدیدی جدی برای ثبات و انسجام کشور بود، اظهار داشت: مردم با بصیرت و حضور گسترده خود در صحنه، اجازه ندادند اهداف فتنه‌گران محقق شود و با ایستادگی خود، این توطئه را ناکام گذاشتند.

وی با قدردانی ویژه از مردم استان ایلام افزود: مردم ولایت‌مدار ایلام چند روز زودتر از ۹ دی و پیشگام‌تر از بسیاری از نقاط کشور به میدان آمدند و با حضور پرشور خود، پیوند ناگسستنی‌شان با ولایت را به‌روشنی اعلام کردند.

خطیب جمعه ایلام در ادامه به مباحث سیاست خارجی و تحرکات اخیر شورای امنیت و کشورهای اروپایی اشاره کرد و یادآور شد: با وجود پایان یافتن محدودیت‌های قطعنامه ۲۲۳۱، کشورهای غربی همچنان به دنبال بازگرداندن تحریم‌ها و ساز و کار ماشه هستند، در حالی که خودشان به تعهداتشان عمل نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه مذاکره از نگاه آمریکا یعنی اجرای بی‌چون‌وچرای خواسته‌های آنها، اعلام کرد: تجربه نشان داده است که تنها زبان مقاومت می‌تواند دشمن را وادار به عقب‌نشینی کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین صفرلکی همچنین به آغاز ثبت‌نام نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا اشاره کرد و توصیه کرد: افرادی وارد عرصه شوند که دغدغه حل مشکلات استان را دارند.

امام جمعه موقت شهر ایلام در ادامه به موضوع گرانی و تورم اشاره کرد و گفت: گرانی‌ها کمر مردم را شکسته است و مسئولان و مدیران باید بدانند که فقر به معنای شکستن ستون فقرات جامعه است و باید مراقب مردمی باشند که زیر بار این فشارها هستند.

وی همچنین با تبریک میلاد امام جواد (ع) و حلول ماه‌های رجب و شعبان، بر لزوم پررونق کردن مجالس شادی اهل بیت (ع) و ترویج نشاط مشروع و حلال در جامعه تاکید کرد و پنجم دی‌ماه سالروز استقرار حفاظت سپاه در فرودگاه‌ها را گرامی داشت.